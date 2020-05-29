أسعار الإقامة بفنادق شرم الشيخ الحاصلة على الشهادة الصحية

سلمت وزارة السياحة عددا من الفنادق بمحافظات الجمهورية شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، بعد استيفائها ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ورصدت "الوطن" في التقرير التالي أسعار الإقامة في الفنادق السياحية التي حصلت على شهادة السلامة الصحية بشرم الشيخ:

أسعار الإقامة في فندق كونكورد السلام

أسعار الإقامة في فندق كونكورد السلام

يقع هذا الفندق على بعد 5 دقائق فقط سيراً على الأقدام من ميدان سوهو، ويضم مسبحا على طراز البحيرة الشاطئية، كما يوفر شاطئ خاص وخدمة الواي فاي مجاناً في لوبي الفندق.

ويبدأ سعر الإقامة بالفندق من 1200 جنيه حتى 1900 جنيه لمدة ليلة واحدة في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق ستيلا دي ماري

يقع المنتجع على شاطئ خاص عند مدخل خليج نعمة ذو المناظر الخلابة، ويوفر المنتجع 3 مطاعم أنيقة وإمكانية التدريب على الغوص بأحدث التقنيات وسبا تبلغ مساحته 600 متر مربع.

وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 2200 جنيه لمدة ليلة واحدة في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق سي سنساتوري

يوجد بالفندق مسبحا داخليا وخارجيا وشاطئ خاص، كما يوفر إمكانية استخدام الواي فاي المجانية في المناطق العامة، كما يمكن الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الأنشطة في الموقع أو في المناطق المجاورة بما في ذلك الغوص والغطس.

وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 1800 جنيه لمدة ليلة واحدة في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في منتجع صن رايز أريبيان بيتش

يقع منتجع صن رايز أرابين بيتش بجوار شاطئه الخاص في منطقة شاركس باي الشهيرة، وهو محاط بالحدائق و يضم مكان الإقامة هذا 6 مطاعم ذات قائمة مأكولات، إضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية.

يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة كبيرة ومتنوعة من قوائم الطعام في المنتجع ويشمل ذلك قائمة "Masala" الهندية وقائمة "Sabai" التايلاندية وقائمة "La Pergola" الإيطالية وقائمة "Côte d’Azur" الفرنسية وبوفيه عالمي في Waterfall Grill. كما يتوفر أيضاً بار صالة ومقهى

وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 1700 جنيه لمدة ليلة واحدة في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق فور سيزونز

ويضم الفندق 4 مسابح و5 مطاعم و3 صالات وسبا، كما يمكن للضيوف الاستفادة من أنشطة الغوص والغطس المتوفرة في الموقع، وتحتوي جميع أماكن الإقامة في فور سيزون على شرفة أو تراس مع إطلالات على البحر الأحمر والحديقة والمنتجع.

وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 2600 جنيه لمدة ليلة واحدة في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق اكسبريانس سان جورج

يقع الفندق على بعد 2 كم من البحر الأحمر، ويضم شاطئا رمليا خاصا به، كما يوفر إمكانية استخدام شاطئين، أحدهما رملي نظيف والآخر شاطئ مرجاني لممارسة الغوص والغطس.

ويضم الفندق 4 مسابح خارجية وتراس للتشمس وشاطئا خاصا ذا رمال ذهبية يشمل بار ومطعما شاطئيا، وتبعد محمية رأس محمد الوطنية مسافة 30 كم.

ويبدأ سعر الإقامة بالفندق من 570 جنيهًا حتى 1000 جنيه لمدة ليلة واحدة في الغرفة المزدوجة.