الطيران المدني يكتفي بـ50% من قوة العمل بدءا من الأحد

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنّه لن يتم السماح لأي شخص بالدخول لمبنى الوزارة أو الشركات التابعة دون كمامة بداية من الأحد المقبل.

وأضافت المصادر، أنّه سيتم تطبيق التدابير على العاملين التابعين للوزارة بحزم، وحال الاشتباه في أي حالة تصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يتم عزلها فورا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشارت المصادر، إلى أنّه سيتم أخذ مسحات لأي مشتبه بهم، وعزل أي مخالط لأي مصاب بكورونا، إضافة إلى استمرار التعقيم التام للمباني والمكاتب، مشيرة إلى أنّه سيتم الاكتفاء بعمل 50% من قوة العمل، لحين وصول تعليمات جديدة تسمح بعودة العاملين بكامل قوتهم.

كانت وزارة الطيران المدني، أعلنت الانتهاء من إجراءاتها الوقائية المتشددة ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للحد من انتشار الفيروس القاتل، من خلال تعقيم وتطهير منشآتها ومعدات التشغيل والخدمة الأرضية، وسيارات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية.