تعرف على التوصيات الفنية لمزارعي الزيتون خلال شهر يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر يونيو وهي كالتالي:

أولا: أهم العمليات

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.

2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري.

5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.

ثانيا- فيما يتعلق بالتسميد للأشجار التي تروى بالغمر:

1- الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

2- يتم إضافة 300 جم سماد المركب للأشجار أكبر من 3 سنوات.

3- يتم إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم ويكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد في الشهر بتسميد أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط.

وفي الرية الأولى يضاف 2 كيلو سلفات نشادر و1/2 كجم سلفات ماغنسيوم وفي الرية الثانية يضاف 3 كيلو سماد مركب 19 - 19 – 19، أما الرية الثالثة يضاف 3 كيلو سلفات بوتاسيوم يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر، ويضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع لتر حامض نيترك مرة كل 15 يوما.

أما فيما يتعلق بالتسميد الورقى يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما يأتى 350 جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا لرفع كفاءة الامتصاص.

ثالثا: برنامج الري

شهر يونيو السنة الأولى 20 لترا لكل شجرة وفي السنة الثانية 22 لترا لكل شجرة والسنة الثالثة 25 لترا لكل شجرة والسنة الرابعة 25-30 لترا لكل شجرة وفي السنة الخامسة 40-50 لترا لكل شجرة وفي السنة السادسة 55-60 لترا لكل شجرة.

وفي السنة السابعة 70 لترا لكل شجرة بمعدل ري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور، وفي حالة وجود أي اضطرابات على الأشجار يرجع ذلك إلى نوع التربة ويتم خلالها تقليل أو زيادة المياه.

وفيما يتعلق ببرنامج المكافحة ومقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

ويتم مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بـ 1.5 سم لتر ماء ومادة ناشرة وسليكرون 1 سم لكل لتر ماء ومادة ناشرة وموسبيلان 1 سم ولتر ماء يضاف إلى مادة ناشرة.