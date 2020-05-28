تعقيم أتوبيسات نقل موظفي القوى العاملة يوميا

أعلنت وزارة القوى العامة، إلزام موظفيها والمواطنين الراغبين في إنهاء خدمات بديوان الوزارة، بارتداء الكمامة، بالتزامن مع انتظام العمل بالوزارة بعد الأحد المقبل.

وشددت الوزارة على استمرار إجراءات تعقيم والتطهير لجميع الأدوار والغرف، فضلا عن المركبات التي تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة في أول أيام العمل، موجّها بتعقيم سيارات العاملين عند دخولهم ديوان عام الوزارة.

وأعلنت الوزارة توزيع كمامات خاصة بالوقاية للعاملين، على أن يتم ارتدائها بشكل إجباري، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل.