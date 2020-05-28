"الصحة" تخصص مستشفى القاهرة الفاطمية للمرضى النفسيين المصابين بكورونا

زار فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بمشاركة منن عبدالمقصود الأمين العام، أول أمس مستشفى القاهرة الفاطمية، والتي تمّ تخصيصها بقرار من هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لحجز المرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

جاء القرار بعد أن سلط الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، الضوء على أهمية توفير مستشفى للمرضى النفسيين المصابين بكورونا.

تفقد الوفد الغرف المخصصة للمرضى ومسارات الحركة التي تمّ تصميمها بالمستشفى، حيث أن المستشفى بها كل التجهيزات من معامل وصيدلية وقسم للأشعة ورعاية مركزة.

وبدأ التجهيز للعمل بالمستشفى منذ أول أيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق بين إدارة المستشفيات وإدارة التفتيش والمتابعة بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتم صباح أمس الأربعاء، تدريب العاملين في مجال مكافحة العدوى وكذلك تأكيد توفر مستلزمات مكافحة العدوى والأدوية التى يتمّ استخدامها مع المرضى النفسيين .

جدير بالذكر، أنَّ المستشفى سوف تضم فريق من أطباء وتمريض الباطنة والصدر والرعاية، إضافة إلى فريق من أطباء وتمريض الطب النفسي، وتفقد الوفد أقسام الرعاية المركزة التي تمّ تخصيصها للحالات، وجرى وضع آلية مشتركة بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لحجز الحالات في المستشفى.