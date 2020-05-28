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محمود مسلم

الصحة العالمية: قارة أفريقيا تشهد تزايداً في عدد حالات الإصابة بكورونا

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أ ش أ
03:34 م | الخميس 28 مايو 2020
الصحة العالمية

الصحة العالمية

قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا اليوم الخميس إن القارة السمراء تشهد تزايداً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا الدكتورة "ماتشيديسو مويتي" - في تصريحات صحفية، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم - أن وصول عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد في القارة إلى ألف استغرق 36 يوماً، ثم 62 يوماً للوصول إلى 100 ألف.

وأضافت أن عدد الحالات تضاعف بنسب مختلفة في العديد من دول القارة، مؤكدة أن الحكومات في كل دولة تعمل ليل نهار من أجل "شراء وتجديد الإمدادات والمعدات الأساسية".

وشددت على أن عدد الحالات في القارة لا يزال منخفضاً مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى حول العالم.