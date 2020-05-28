الصحة: نجهز 320 مستشفى لعلاج كورونا.. ونسب الشفاء تقترب من العالمية

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنّ الوزارة بدأت تجهيز 320 مستشفى، دخل الخدمة 76% الأسبوع الماضي، والباقي يدخل الخدمة بالكامل خلال يوم أو يومين لاستقبال الحالات المشتبه بها، وإجراء الفحوصات اللازمة وعلاج المرضى، حتى حالات المرضى المتوسطة، موضحا أنّ الحالات المتقدمة سيتم نقلها لمستشفيات العزل البالغ عددها 20 مستشفى.

وأضاف غنيمة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ نسبة الشفاء تبلغ 27% حتى أمس، كما أنّ نسبة الشفاء العالمية تتشابه مع هذه النسبة من 24% إلى 28%، موضحا أنّه كلما زادت أعداد الإصابات كلما أثر ذلك على النظام الصحي للدولة: "لحد دلوقتي دة محصلش في مصر، النظام الصحي لا يقدم خدمات لكورونا فقط بل يقدم خدمات لكل الأمراض".

وأكد أنّ جميع أجهزة الدولة منذ اليوم الأول من وضع خطة مكافحة فيروس كورونا، وفرت للأطباء كل المستلزمات الطبية والدوائية وأدوت مكافحة العدوى أولوية أولى، وجار الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة، لتوزيع المستلزمات على المستشفيات المختلفة في أقرب وقت.