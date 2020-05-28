نيسان تعيد تنظيم خطة هيكلة جديدة

بعد الإعلان أمس، عن خطة الأعمال المحدثة لتحالف نيسان ورينو و ميتسوبيشي، تعيد نيسان الآن تفصيل خطة إعادة هيكلة جديدة لعملياتها الخاصة لتساعد هذه الخطة الجديدة على تحقيق النمو المستدام و الاستقرار المالي والربح بحلول نهاية السنة المالية 2023.

بموجب الاستيراتيجية الجديدة الخاصة بنيسان ستنخفض إنتاجها العالمى بنسبة 20% بحيث سيتم تخفيض مجموعة المنتجات العالمية للعلامة التجارية من 69 طرازا إلى 55 طرازا فقط وغلق مصنع برشلونة وإندونيسيا، حيث إن نيسان ستقدم 12 طرازا جديدا فى الأشهر الـ18 المقبلة وستركز أكثر على السيارات الكهربائية.