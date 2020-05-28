ممرضة تدخل الفرحة على قلب "سيد".. أصفر مصاب بكورونا في مستشفى ناصر

لا يقتصر دورهم على الجانب الصحي فقط، فالعامل النفسي له دور كبير في التخفيف عن مرضى فيروس كورونا اللعين الذي لا يفرق بين صغير وكبير، وهو ما تحرص عليه إحدى ممرضات مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بالقليوبية، فدائما ما تداعب صغيرا يتلقى العلاج داخل الحجز الطبي بعدما أصيب بالوباء.

الطفل يدعى سيد محمد، يبلغ من العمر عام تقريبا، مصاب بفيروس كورونا جرى حجزه داخل المستشفى لحين اجتيازه الأزمة وخروجه سالما.

من جانبه، وجه الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، التحية للفرق الطبية بمستشفيات المحافظة.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور أحمد سعد خيامي رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 236 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، لافتا إلى ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تسهم في رفع معدلات الشفاء.