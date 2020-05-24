ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بعزل قها إلى 236 حالة

أعلنت مستشفى قها لعزل مصابي كورونا، اليوم، شفاء المسعف خالد عبدالعظيم من فيروس كورونا وخروجه من المستشفى.

وتمنت المستشفى في بيان لها علي الفيس بوك الشفاء العاجل لجميع الأطقم الطبية المصابة وكافة المرضى. كان المستشفى قد احتفل، مع المرضى المصابين بالمستشفى بعيد الفطر المبارك، وقام طاقم التمريض بالمستشفى بتوزيع الشوكولاتة والعصائر على المرضى مع وجبة الإفطار، والعمل على رفع روحهم المعنوية لمواجهة هذا الفيروس الفتاك.

كانت المستشفي قد أعلنت شفاء وتعافي 12 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفى، بينهم سيدتين مسنتين كانتا محجوزتين في العناية وتعانيان من أمراض مزمنة، بجانب طبيب ومسعف من مستشفى بنها الجامعي ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 236 حالة، وقالت المستشفى في بيان لها إن خروج هذا العدد من المرضي هو العيد الحقيقي للفرق الطبية.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامي مدير الفريق الطبي الخامس المتواجد بالمستشفي إنه جري خروج و شفاء وتعافي الطبيب أحمد مجدي أبو الدهب أخصائي الأطفال وحديثي الولادة بالإدارة الطبية بجامعة بنها. وأصدرت المستشفى بيانا علي الفيس بوك أكدت فيه تقديم خدمة طبية بمواصفات عالمية لمرضى الفيروس تنافس أفضل المستشفيات الخاصة مع فريق طبي متكامل من أفضل الأطباء والتمريض، وأضافت المستشفي أنها أصبحت أحد علامات التطوير التي قامت بها الدولة المصرية لتجديد المستشفيات وتطويرها. ووجه البيان شكر خاص لوزارة الصحة على أعمال التطوير والإنشاءات التي حدثت للمستشفى، كما وجهت المستشفى الشكر إلى قيادات وزارة الداخلية على الدعم اللامحدود والاهتمام والمساندة المستمرة للمستشفى والطاقم الطبي لتظهر في أحسن صورة وخدمة طبيية.