"عزل قها" يشيد بجهود "دينامو" المستشفى: 60 يوما في الحجر الصحي

وجهت مستشفى عزل قها تحية وتقدير إلى رضا عرفات رئيس قسم صيانة الأجهزة الطبية في المستشفى والملقب بـ"الدينامو"، منذ انضمامه إلى الأطقم الطبية في المستشفى.

وقال المستشفى، في بيان عبر صفحة الرسمية على "فيس بوك": "عاد دينامو قها من جديد ليصبح على مشارف 60 يوما في الحجر الصحي.. رضا هو صاحب المهام الكثيرة والمتعددة ودينامو مستشفى قها، يعود من جديد ومع تكبيرات العيد يرسم مع زملائه البسمة والأمل على وجوه المرضى".

وأضاف المستشفى، أنه يجيد كل المهن ويبدع في كل مهمة يكلف بها، وصاحب اللفتات الإنسانية الجميلة والمجهود الخرافي.

ووجه المستشفى رسالة إلى هيئات التمريض: "أمهات وبنات مصريات أصحاب إرادة قوية تركن بيوتهن وأولادهن وأسرهن من أجل رسالتهن السامية، ودافعهن ضميرهن المهني وتدعمهم إنسانيتهن العالية".

وأكد المستشفي أنهن نماذج مشرفة للتمريض المصري يقضون أول عيد لهم في العمل في مستشفى قها للحجر الصحي من بينهن نجلاء زكريا مشرفة التمريض في الجروب الثاني والحالي والأم المثالية، التي دوما في وسط الصفوف تجبر الكسر وتسد العجز كأنها أصغر ممرضة، ومنى علي صاحبة الإنسانيات العالية والمواقف الجميلة مع المرضى بالدعم النفسي ورفع المعنويات، وفاطمة عبدالمعطي للمرة الثانية تدخل الحجر لكن ما زالت العزيمة قوية وتحتفل بالعيد في العمل، ونجلاء عبدالفتاح الضمير الحي والنفس السوية وحب العمل، مثال مشرف للممرضة النبيهة.

كما وجه المستشفى التحية والتقدير إلى الدكتور أحمد سعد رئيس الفريق الطبي الخامس الموجود حاليا، ووصفته رسالة المستشفى بأنه رجل المواقف والأفعال، وأنه "رجل صدق ما عاهد الله عليه في مهنته وضميره ووطنه، التضحية والبذل تظهر في وقت الشدائد والمِحن".