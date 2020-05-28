إجراء جراحات عاجلة لحالات طارئة بمعهد القلب بدمياط

أجرى المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي بدمياط، برئاسة الدكتور كمال سلامة مدير عام المركز، ثلاث عمليات لحالات طارئة بوحدة القسطرة القلبية.

ومن بين هذه الحالات حالتين مصابتين بجلطة جزئية بجدار القلب، وتم عمل قسطرة تشخيصية لهما، وتبين منهما احتياجهما لجراحة قلب مفتوح.

أما الحالة الثالثة فهي حالة جلطة حديثة بعضلة القلب، ووصلت إلى المركز بعد مرور الوقت المناسب لإعطاء المريض العلاج المذيب للجلطة، ما استدعى إجراء قسطرة تشخيصية عاجلة للمريض، وتبين منها وجود ضيق شديد بشريانين تاجيين، وتم إجراء قسطرة علاجية وتركيب دعامتين دوائيتين بنجاح.

ونُقلت الثلاث حالات إلى وحدة رعاية القلب لتكون تحت الملاحظة المشددة، واُستدعي على الفور فريق القسطرة القلبية المكون الدكتورة عزة ناصف استشاري أمراض القلب ومدير وحدة القسطرة القلبية، والدكتور شريف طه استشاري أمراض القلب ورئيس قسم القلب، والدكتور كارم التاجوري استشاري أمراض القلب والقسطرة، والدكتور محمد شفيق استشاري أمراض القلب والقسطرة، كما شارك سامح العدل فني أشعة وأخصائي قسم الأشعة، ورباب بدران مسؤولة التمريض بقسم القسطرة القلبية، ومريم السبع من طاقم تمريض بقسم القسطرة القلبية.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات الدكتورة سامح العشماوي رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، برفع حالة الإستعداد القصوي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك .