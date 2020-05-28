للإبلاغ عن مُصاب.. تعرف على طريقة عمل "واتس آب استفسارات الصحة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفعيل خدمة الرد الآلي عبر تطبيق "واتساب" الخاص بوزارة الصحة والسكان، لاستقبال جميع الاستفسارات حول فيروس كورونا المستجد، حيث يمكن حفظ الرقم (01553105105) ضمن جهات الاتصال على الهاتف المحمول، ثم إرسال كلمة (Hi) في رسالة على تطبيق الواتساب.

وجاءت أبرز وظائف "الواتساب" كالتالي:

** تقدم خدمة الرد الآلي عبر "واتساب"، آخر الإحصائيات للحالات الايجابية في مصر أو الدول الأخرى.

** كيفية الحماية من فيروس كورونا، وإرشادات العزل المنزلي، وكيفية الحماية عن مخالطة مشتبه به، أو مصاب

** الإبلاغ عن أعراض حالتك الشخصية، أو حالة شخص آخر

** إرشادات التطهير والتنظيف، أو التبرع إذا كان الشخص يريد التبرع للوزارة بمساعدات مادية أو عينية في الأزمة الحالية

لتجربة "واتس آب" الصحة :

الدخول إلى ذلك الرابط (https://wa.me/201553105105)