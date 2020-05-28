"الأزهر التخصصي": مصابو كورونا يعالجون بالمجان

نفى الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أن مصابي فيروس كورونا يعالجون بمبالغ مالية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى، برئاسة الدكتور محمد عجاج مدير عام المستشفى.

وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات، في بيان له، أن الحالات التي ثبت إيجابيتها للإصابة بالفيروس تحظى برعاية طبية كاملة بالمستشفى بالمجان طبقا لبروتوكولات العلاج المعمول بها، مشيرا إلى أن كل هذه الخدمات الطبية تقدم بالمجان جنبا إلى جنب مع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.