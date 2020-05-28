تخصيص طابقين بالمستشفى الجامعي ببني سويف لعلاج حالات اشتباه كورونا

أعلن الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي ببني سويف، تخصيص دورين متكاملين بمستشفى بني سويف الجامعي لعلاج حالات الاشتباه المتوسطة بفيروس كورونا، والتي تحتاج إلى رعاية.

وأشار "مرسي" إلى تبرع الجامعة بـ4 أجهزة تنفس صناعي للمستشفى، و5 أجهزة أكسجين لعلاج الحالات المتوسطة.

وأوضح "مرسي" تخصيص كلية الطب لرقم "واتس آب" لمتابعة المرضى والمخالطين لهم للإجابة على أستفساراتهم للتشخيص وعلاج مرضى كورونا، وكذلك المتابعة الصحية للمرضى المعزولين بالمنازل للوقاية من المرض، على أن يشرف عليه أساتذة قسم الصحة العامة وطب المجتمع، وكذلك أساتذة من قسم الصدرية والأمراض المتوطنة تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.

وتفقد عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، يرافقه الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديرة هيئة التمريض، ومدير إدارة العلاقات العامة، ومدير أمن الجامعة، ومدير أمن المستشفى، سير العمل بالأقسام المختلفة داخل المستشفى، وكذلك الاطمئنان على تجهيز دورين متكاملين لعلاج الحالات المتوسطة والتي تحتاج الى رعاية، حيث تم تخصيص 12 سريرًا رعاية لهذه الحالات، إضافه الى تخصيص 50 سريرًا للحالات المتوسطة، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ونظرًا لزيادة عدد حالات الإصابة.

وقال عميد كلية الطب، إنه جرى تحويل قسم الصدرية بالكامل الى رعاية مركزة، تضم 32 سريرًا بـ32 جهاز تنفس صناعي، لمجابهة هذا الفيروس الخطير والحد من انتشاره.

فيما ذكر الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، أنه جرى تخصيص سكن للأطباء والتمريض الذين يعملون بوحدة العزل ووحدة الاشتباه بالفيروس، نظرًا للتعامل المباشر مع المرضى والحد من انتشار الفيروس بالمستشفى، وكذلك إجراء صيانة لجميع أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفى، لافتًا إلى أن المستشفى تلقت تبرعًا بخمس أجهزة مركز أكسجين من متبرعين بمحافظة بني سويف، وذلك لقياس النبض وقياس الأكسجين بالدم للحالات المتوسطة.