في 10 أسابيع من كورونا..41 مليون أمريكي تقدموا للحصول على إعانة بطالة

أظهرت بيانات اقتصادية، صادرة اليوم الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة ضد البطالة خلال العشرة أسابيع الماضية منذ بداية أزمة جائحة كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى نحو 41 مليون شخص.

وحسب ما نشرته وزارة العمل الأمريكية، ونقلته شبكة "سي.إن.بي.سي"، انخفض عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي، إذ يساعد استئناف النشاط الاقتصادي على خفض عدد العاطلين عن العمل تدريجيًا.

وخلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 مايو، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 2.123 مليون من 2.446 مليون في الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التي أشارت إلى وصولها عند 2.1 مليون طلب.

وانخفض متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبًا عن العدد الأسبوعي، بمقدار 436 ألفًا إلى 2.608 مليون طلب.

ورسم مستوى المطالبات المستمرة صورة أوضح للضرر الاقتصادي الدائم والأوسع مع استمرار ارتفاع البطالة، حتى مع إتخاذ الولايات المختلفة خطوات متزايدة لإعادة فتح اقتصاداتها.