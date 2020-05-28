مدبولي لـ خيري: مستلزمات الوقاية متوفرة.. وروتين أمناء المخازن يؤخرها

أصدرت نقابة الأطباء، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل لقاء نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

وأكد خيري، أن اللقاء استعرض مستجدات الوضع في أزمة كورونا ولعرض المشاكل التي تواجه الأطباء وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى، مشيرا إلى أنه في البداية ثمن رئيس الوزارء الدور الذي يقوم به الأطباء ومعهم باقي الفريق الطبي في مواجهة هذه الجائحة.

وأوضح نقيب الأطباء أنه عرض أهم الأزمات التي يعاني منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا وهي، ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل، وإجراء مسحات الـpcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا.

وأشار إلى التأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبي من مصابي كورونا في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، مطالبا بمعاملة شهيد كورونا من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة من الناحية المادية.

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد توسيع إجراء تحاليل الـpcr للطواقم الطبية فوراً، وتنفيذ القرار السابق بتخصيص أماكن لعزل الأطباء في كل مستشفى.

وعن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، أكد رئيس الوزراء توفرها في المستشفيات والمديريات ولكنها أزمة روتين وسلوكيات أمناء المخازن، وسيتم تغيير هذا التعامل فورا، ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومي.

وعن ما يستجد من مشكلات على الأرض، أكد مدبولي استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أي أزمة فورا.

أما عن شهداء الأطباء من مصابي كورونا، فأكد رئيس الوزراء أنه لاخلاف على اعتبارهم شهداء وأن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتكفل بهذا الأمر.

وأشار البيان إلى أن أزمة أطباء التكليف ما تزال قيد التفاوض مع الجهات المعنية.