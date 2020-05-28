الخطوط الجوية النمساوية تستأنف عملها منتصف يونيو المقبل

أعلنت الخطوط الجوية النمساوية، اليوم، عن استئناف عملها يوم 15 يونيو المقبل، بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة اشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال بيان للشركة، إن الرحلات ستعود مرة أخرى اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل، وتطير الى 37 مدينة وعاصمة حول العالم، ما يمثل 10 فى المائة فقط من مستوى الرحلات قبل أزمة كورونا.

وأضاف البيان أن الرحلات الطويلة لن تكون جزءًا من برنامج العودة فى هذه المرحلة، حيث سيتم الاعتماد على استخدام طائرات صغيرة.

يذكر أن آخر رحلة للطيران النمساوي قبل أزمة كورونا كانت فى 19 مارس الماضي وكانت قادمة من شيكاغو الى فيينا.

يشار الى أن فترة التوقف شهدت رحلات استثنائية بهدف الإغاثة واعادة العالقين.