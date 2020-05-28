الأوقاف السعودية: من لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية في المساجد آثم

تحدث الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة بالسعودية، عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة استعدادا لإعادة صلاة الجمعة في المساجد.

وقال آل الشيخ خلال حواره مع فضائية "العربية"، إنه جرى السماح لعدد كبير من المساجد سيقام فيها الصلاة، بحيث تكون رديفة للجوامع الرئيسية، حتى يكون هناك انتشار أكثر وعدم تزاحم وتكون المساجد المهيئة لإقامة الصلاة حسب التعليمات المبلغة في الجوامع.

وأضاف: "الآذان الأول لصلاة الجمعة سيكون قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة فقط، وتُفتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة وألا تتجاوز الخطبة 15 دقيقة بما فيها الصلاة".

كما ناشد وزير الأوقاف السعودي، المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية: "إذا جاء المصلي وهو يحمل هذا الداء أو يقوم بأعمال تتنافى مع الإجراءات الاحترازية فهو آثم وليس مأجور، ومن ثم فإن هذه الإجراءات واجبة وفرض عين على كل المصلين، ومن تسبب في قتل مسلم أو نقل العدوى إليه فهو آثم ومسؤول أمام الله".