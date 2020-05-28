شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي يصلون الجمعة ظهرا في منازلهم

تؤدي قيادات المؤسسات الدينية أول جمعة في شهر شوال غدا، ظهرًا، في المنازل، تنفيذا لقرارات تعليق صلاة الجماعة والجمعة وغلق المساجد.

ويتواجد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، غدا في الأقصر، حيث يؤدي الجمعة ظهرًا بمنزله هناك.

ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجمعة ظهرًا، كما يؤدي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الجمعة ظهرًا بمنزله في البحيرة.

ودعا مفتي الجمهورية المصريين للصلاة في بيوتهم، مشيرا إلى ضرورة تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس البشرية، من التعرض لمخاطر الهلاك المترتب على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويستمر غلق المساجد والزوايا والمصليات غدا، عدا مسجد السيدة نفيسة، إذ يستمر إقامة أذان النوازل، ويتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمعة الماضية.

ويستقبل مسجد السيدة نفيسة غدا أولى صلوات الجمع، بعد انقطاع عن صلاة الجماعة استمر لأكثر من شهرين، وتقيم الأوقاف شعائر صلاة الجمعة من المسجد بحضور 20 مصليا من العاملين بالأوقاف، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، ونقل شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التلفزيون المصري.

وتستمر الأوقاف في غلق ضريح السيدة نفيسة، فضلا عن استمرار غلق الأضرحة كافة على مستوى الجمهورية.