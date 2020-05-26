وزير الأوقاف: الحياد في قضايا الوطن خيانة.. ومواجهة الإرهاب مطلب ديني

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الحياد في قضايا الوطن خيانة، وأن المواجهة الشاملة للإرهاب مطلب ديني ووطني، مشددًا على أنه لا مجال للجبن أو المراوغة في مواجهة الإرهاب.

وقال الوزير، إن وقاحة الجماعات الإرهابية فاقت كل الحدود والتصورات، فلا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق ، ما يؤكد عمالة وخيانة تلك الجماعات لدينها ووطنها وكل القيم الإنسانية النبيلة.

وأضاف في تصريح له، أن هذه الوقاحة تتطلب الوقوف في وجهها بمنتهى الشجاعة والحسم، حتى نخلّص البشرية كلها من شر هذه الجماعات الضالة العميلة الخائنة المستأجرة ، الذي يُعد كشفها وتعريتها وكشف عناصرها المجرمة مطلبًا شرعيًا ووطنيًا .