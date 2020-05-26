وزير الأوقاف: اعتقال الرويضاني يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيبن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أن الإرهابي يحمل خواءً نفسيًّا وروحيًّا كبيرًا، إذ أن المرتزقة لا عقيدة لهم، فضلًا عن أنهم لا وطنية ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق لهم؛ فاستسلام كبار قياداتهم بهذه الصورة المهينة يكشف الهزيمة النفسية للإرهابيين.

وأوضح أن الإرهابيين لا يمكن أن يصمدوا أمام عقيدة من يدافع عن دينه ووطنه وأرضه وعرضه وكرامته بحق، فالأرض تقاتل مع أهلها كما يقولون، وأرض الشرفاء مقابر الغزاة والمرتزقة على مدار التاريخ.

وأضاف، في تصريح له، أنه لا شك في أن اعتقال الإرهابي محمد الرويضاني يكشف عن صفحة سوداء للدول الراعية للإرهاب، ويتطلب وقفة دولية جادة لمحاسبة هذه الدول التي تحتضن الإرهاب والإرهابيين.

ويوم الأحد، أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تمكن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس من القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني اذأحد اخطر عناصر داعش في سوريا.

وانتقل الرويضاني إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام، وقد قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات حكومة السراج التي يقودها ضباط أتراك.

وقال "المسماري" إن "هذا دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة".