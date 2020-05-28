كورونا أذابت المسافات.. المدارس لصرف المعاشات والكشف دون تقيد بالإقامة

جدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها الدولة في إطار مواجهة فيروس "كورونا" التأكيد على أهمية توافر المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس داخل تلك المستشفيات، مع ضرورة إتاحة الكشف والعلاج لجميع الحالات دون التقيد بمحل الإقامة الموجود فى بطاقة الرقم القومي.

ومن المقرر أن يتم تسجيل بيانات الحالات المرضية المترددة على المستشفيات، وربطها ببيانات حملة "100 مليون صحة"، لتكامل مختلف قواعد البيانات الصحية لجميع المواطنين، ومتابعة وزارة الصحة الدورية لتلك الحالات.

وقبل قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن إتاحة الكشف والعلاج لجميع الحالات دون التقيد بمحل الإقامة الموجود في بطاقة الرقم القومي، أذابت أزمة كورونا المسافات والفروق بين الجهات المختلفة في الدولة، حيث تكاتف الجميع لمواجهة الأزمة، والتيسير على المواطنين.

المدارس ومراكز الشباب لصرف المعاشات

في أبريل الماضي، تم السماح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم المالية من المدارس لتخفيف الزحام على مكاتب البريد، وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استقرار عملية صرف المعاشات بجميع المحافظات، وذلك فيما يقرب من 550 مدرسة على مستوى الجمهورية، مع توفير مسافات آمنة للمستحقين في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية.

ودعت وزارة الاتصالات المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب الهيئة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أثناء تأدية الخدمات، لمنع أي تكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مراكز الشباب أيضا، تم استخدامها لصرف المعاشات لمستحقيها لتخفيف الزحام على مكاتب البريد والمدارس، وذلك لتيسير إجراءات الصرف على أصحاب المعاشات ومنع التكدس وتقليل زمن الحصول على الخدمة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي عدد من الأماكن التي خضعت للحجر الصحي بعد ظهور حالات مصابة بها، تم تخصيص سيارات متنقلة تحمل صرافا آليًا "atm" لصرف المعاشات للأهالي.

وعلى سبيل المثال، شهدت قرية الهياتم التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في أبريل الماضي، إطلاق سيارات تحمل صرافًا آليًا "atm" لصرف مرتبات ومعاشات أهالي القرية في أماكنهم دون الخروج لمناطق بعيدة عن منازلهم.

استخراج بدل فاقد بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

وأتاحت الحكومة استخراج بدل فاقد أو تالف لـ"البطاقة التموينية"، من خلال موقع إدارة دعم مصر عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكاتب التموين، لتقليل الزحام والاختلاط والتسهيل على المواطنين.

ويقدم الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، عددًا من الخدمات الإلكترونية، في إطار التسهيل والتيسير على المواطنين، وتجنبًا للزحام حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث يمكن للمواطن استخراج بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد مميكنة أو وثيقة زواج أو طلاق أو قيد وفاة أو عائلي أو فردي، من خلال قسم "الأحوال المدنية" بموقع الوزارة الرسمي.

استخراج كعب العمل من موقع وزارة القوى العاملة

فيما قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، وقف استخراج شهادة القيد (كعب عمل) مؤقتا من المديريات التابعة للوزارة بالمحافظات ومكاتب المديريات، واستبدل ذلك الإجراء بتفعيل استخراج "كعب العمل" المميكن عن طريق الموقع الإليكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg.