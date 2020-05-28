بعد توصيات "الوزراء".. كيف يتم تدريب أطباء امتياز لمواجهة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كل جهات الدولة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار إلى أنَّ تلك التوصيات التي اصدرها مجلس الوزراء، تضمنت الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتمّ تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة.

وأكد على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب والتي بدأت الامتياز في 1 مارس 2020، وينتهي في 28 فبراير 2021، ما يطرح تساؤلًا حول كيفية تدريب أطباء امتياز لمواجهة كورونا.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، إن أطباء الامتياز في الوقت الحالي محظوظون للغاية، وذلك بسبب حاجة المجتمع الملحة لهم تزامنًا مع وجود وباء كورونا المنتشر.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أنهم جيش مصر القادم، وجنود "البالطو الأبيض"، الذين يجب أن يتحلوا بصفات ليست كسائر الأطباء من قبلهم، بل أشياء إضافية تماشيًا مع ظروف الوباء المفترس الذي تمر به البلاد.

وأشار أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، إلى أن أطباء الامتياز يجب أن يكونوا على دراية وتمكن من تطبيق المعلومات الطبية من خلال التدريب السريري، الذي يأخذونه، لأنهم سيتعاملون مع المرضى مباشرة نظرًا لزيادة عدد الحالات.

وأوضح أنه يجب تدريبهم على الاستقلالية في العمل والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بكفاءة مهنية في أي موقف، حيث إن حالات كورونا أحيانا تكون حرجة للغاية ولا تحتمل التأخير، وتصبح رهن قرار واحد لإعادة الحياة لشخص.

وأردف أن من الضرورة تدريب طبيب الامتياز على الانسجام في نظام العمل ضمن الفريق الطبي ومعرفة حدود إمكانياته وقدراته وتدريبه على طلب المشورة ممن هم أكثر منه خبرة، خاصة في الأمور الشائكة للفيروس.

وشدد على ضرورة تعويد أطباء الامتياز على أسلوب التعامل الصحيح مع المريض وذويه، وإكسابهم بعض المهارات غير السريرية التي يحتاجها الطبيب، والتي يكون أغلبها نفسي وسلوكي، وذلك لأن أهل مريض كورونا يصبحون عصبيين بشكل كبير لأن مريضهم قيد الموت في اي وقت.

وتابع أستاذ المناعة بالقصر العيني، أنه يجب تزويدهم بسبل الحماية والوقاية الشخصية، وتعليمهم قاعدتين مهمتين، "المريض أولًا" والثانية "حافظ على نفسك".