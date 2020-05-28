قيادات الإرهاب يواجهون "الاختيار" بفيديو .. وخبير: كله مغالطات تضحك

قال مصطفى حمزة الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الفيديو الذي نشره تنظيم داعش أمس، جاء تزامنًا مع انتهاء شهر رمضان، بعد ما أحدث مسلسل "الاختيار" نجاحا مدويا ونسبة مشاهدة كبيرة.

ولفت "حمزة" إلى أن المسلسل جسد بطولات الجيش المصري ومحاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية في سيناء والانتصار عليهم، ما رفع الروح المعنوية للمصريين والجنود، وفي المقابل أحدث هزائم معنوية تضاف لهزائم الجماعات التكفيرية.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أفراد الجماعات التكفيرية عندما شاهدوا مسلسل "الاختيار" أصيبوا بنوع من الهزائم النفسية الواقعة عليهم، وكان الرد به نوع من الرعونة والتهور من خلال الفيديو المليئ بالافتراءات والذي بثوه أمس من خارج مصر، موضحًا أن هذا الفيديو ليس من إصدارات داعش الرسمية، وإنما من إصدار مؤسسة تناصر التنظيم.

وتابع، أن الفيديو الذي نشر به الكثير من المغالطات، منها استعانته بعمليات قديمة نُفذت ضد الجنود في سيناء، لكي يرفع التنظيم من معنويات أنصاره.

وأضاف: من الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الفيديو، أنه وصف المعزول محمد مرسي بأنه المرشد العام لجماعة الإخوان، ما يعكس جهل القائمين على الإعلام في داعش الآن، مؤكدًا على أن القائمين حاليا على الإعلام في داعش "لا يفهمون ما يفعلون".