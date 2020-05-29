رئيس "العاملين بالإسعاف": شهيد و30 مصاباً بـ"الوباء" بين صفوفنا

قال وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، إن عدد المصابين بين صفوف المسعفين وصل نحو شهيداً و30 مصاباً بكورونا، وكذلك هناك 10 من أسر العاملين انتقل إليهم الفيروس، ونحمد الله أنه ليس هناك حالات وفيات بين صفوفنا، ولكن هناك والدة أحد العاملين توفيت متأثرة بالفيروس.. وإلى نص الحوار:

وائل سرحان: المسعفون خط المواجهة الأول مع الوباء

تعملون على خط النار فى ظل وباء عالمى.. كيف ترى ذلك؟

- من المعروف أن سيارات الإسعاف والمسعفين هم خط المواجهة الأول، سواء فى الحوادث ونقل المصابين أو فى نقل المرضى، وكذلك الأمر فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث يتعامل المسعف مع مصاب الفيروس، سواء كانت الحالة فى البيت أو هناك عملية نقل بين مستشفيات العزل والمدن الجامعية، وكذلك تحمله مسئولية نقل حالات الوفاة إلى أماكن الدفن المخصصة.

كم عدد الإصابات بالفيروس فى صفوف المسعفين؟ وهل هناك حالات وفيات؟

- لدينا شهيداً و 30 مصاباً بكورونا، وكذلك هناك 10 من أسر العاملين انتقل لهم الفيروس، ونحمد الله أنه ليس هناك حالات وفيات بين صفوفنا، ولكن هناك والدة أحد العاملين توفيت متأثرة بالفيروس.

أزمة كورونا تفوق قدرات النقابة

ما دور النقابة تجاه المصابين بفيروس كورونا؟

- فى الحقيقة إن مسألة مواجهة الفيروس تفوق قدرات النقابة، ولكن نحن نقوم بما نستطيعه، من خلال محاولة التوعية وتقديم الدعم المعنوى والدعم القانونى، حيث تتحرك النقابة على كافة المستويات للوصول إلى حقوق المسعفين، من حقوق أدبية ومعنوية ومالية.

وماذا عن اتباع العاملين بالإسعاف للإجراءات الاحترازية.. هل تطبق بشدة أم هناك تفاوت فى التطبيق؟

- العاملون بالهيئة يعملون وفقاً لخطة، حيث تم تخصيص 15 سيارة إسعاف بكل محافظة للتعامل مع حالات الكورونا فقط، بعيداً عن سيارات الإسعاف الأخرى، كما يمكن الإشارة إلى أنه تم عقد دورات تدريبية قبل بدء التعامل مع الفيروس للتعريف بطبيعة كورونا، وذلك للوصول إلى أفضل نتيجة ووسيلة لحماية العاملين، وبالفعل جميع المسعفين الذين يتعاملون مع حالات كورونا ملتزمون بالتعليمات، كما أنه تتم المراجعة عليهم من المشرفين والإدارة للوصول لأفضل سبل لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

نحاول تقديم التوعية والدعم ونعاني نقص مستلزمات مكافحة العدوى وكثرة استهلاكها

وما أبرز المشكلات والتحديات التى تواجهكم؟

- تُعتبر أزمة نقص بعض المستلزمات الطبية من أبرز المشكلات والتحديات التى تواجهنا، ويعود هذا النقص إلى كثرة استهلاك مستلزمات مكافحة العدوى فى هذه الفترة الحرجة، وبالتالى فإن هناك بعض العجز فى أماكن معينة، وتحتاج إلى دعم، كما أن المسعفين فى حاجة إلى تعديلات تشريعية لمرتباتهم، لأنهم غير مشمولين بكادر المهن الطبية.

نحتاج إلى تعديلات تشريعية لضم المسعفين إلى كادر المهن الطبية

وكيف يتم حل مشكلة الكادر الطبى؟

- نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التدخل العاجل لتعديل قانون المهن الطبية، بحيث يشمل العاملين فى هيئة الإسعاف المصرية، وذلك بالنسبة لحافز الطوارئ وبدل المهن الطبية، فنحن متضررون من قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، حيث اعتقدنا وقتها أنه سيكون هناك مساواة لأن هيئة الإسعاف مستقلة ولن تكون مشمولة فى القانون، وبعد ذلك حدث تعديل للقانون فى العام نفسه، حيث زاد بدل المهن الطبية من 200 لـ700 جنيه، ولم يحدث ما يقابله فى هيئة الإسعاف، وبالتالى نحن منذ 2014 متضررون من القانون، ومؤخراً الرئيس وجّه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، ونحن فى هيئة الإسعاف غير مشمولين، ولذلك فإننا نحتاج إلى تعديل الخلل فى قانون المهن الطبية، بحيث تشمل أى زيادة العاملين بالإسعاف، وكذلك على أن يشمل التعديل زيادة البدل التى أقرها الرئيس بنسبة 75%، وبشكل عام فإننا فى حاجة إلى اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات لتطوير هيئة الإسعاف المصرية.

جهد مقدر

معظم المواطنين يقدّرون جهودنا، ولكن أحياناً نتعرض للتنمر بسبب عدم الوعى لدى بعض المواطنين بقيمة عمل الفريق الطبى وسط أزمة كبيرة مثل كورونا، وهو أكثر ما يدمر معنوية العامل بالمجال الطبى، ولا سيما أن هناك بعض الحالات وصلت إلى التعدى المباشر.