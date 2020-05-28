حظك اليوم الخميس 28-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بحياديته في أفكاره وأسلوبه، ويبتعد عن استخدام التطرف في إسلوبه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء مما يجعل الأحباب والأصدقاء يطلبون اليوم صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.