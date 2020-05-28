ترامب يمدد الاستعانة بالحرس الوطني لمواجهة كورونا إلى منتصف أغسطس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الاستعانة بالحرس الوطني في إطار جهود مواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى منتصف أغسطس المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم، أن بلاده وصلت إلى منعطف "محزن جدا" مع تجاوز حصيلة الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلاده 100 ألف حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وصلنا منذ قليل إلى منعطف محزن جدا مع تجاوز حصيلة الوفيات جراء الجائحة 100 ألف حالة. أود أن أعرب لكل أسر وأصدقاء المتوفين عن خالص تعاطفي وحبي لكل ما واجهه ويمثله هؤلاء الأشخاص العظماء! الله معكم!".