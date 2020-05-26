ترامب: نخوض معركة من نوع جديد ضد عدو خفي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة والعالم، يخوضان شكلا جديدا من المعركة ضد عدو غير مرئي في إشارة إلى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيدا بدور القوات المسلحة الأمريكية، في محاربة هذا الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح ترامب، في حفل تذكاري وطني في في مدينة بالتيمور بولاية مريلاند الأمريكية: "عشرات الآلاف من الجنود والحراس الوطني هم على الخطوط الأمامية لحربنا ضد هذا الفيروس الرهيب ورعاية المرضى وتوفير الإمدادات الحرجة والعمل ليلا ونهارا لحماية مواطنينا".