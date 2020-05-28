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نائب محافظ الوادي الجديد تطمئن على الخدمة الطبية بالوحدة الصحية غرب الموهوب

كتب:

شرف غريب
07:20 م | الخميس 28 مايو 2020
نائب محافظ الوادى الجديد تطمئن على الخدمة الطبية يالوحدة الصحية بغرب الموهوب

نائب محافظ الوادى الجديد تطمئن على الخدمة الطبية يالوحدة الصحية بغرب الموهوب

قالت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، إنها تابعت مدى تنفيذ الطاقم الطبي الموجود بالوحدة الصحية بقرية غرب الموهوب بالداخلة، وذلك خلال مرورها على الوحدة للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مشيدة بالدور الذي تقوم به الأطقم الطبية فى مواجهة أزمة فيروس كورونا وحماية أرواح المواطنين.

وأضافت مجدي، في تصريحات صحفية، أنها اطمئنت علي إتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة للتعامل مع الحالات المترددة على الوحدة وتوافر الأدوية والتجهيزات اللازمة وتواجد الطاقم الطبي بصفة مستمرة لخدمة أهالي القرية والتعامل الفوري مع أي طوارئ.