وفاة ثاني شخص طعنه "مختل عقليا" بالشرقية

لفظ رجل أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الزقازيق الجامعي إثر إصابته بجرح طعني على يد مختل عقليا قتل مواطنا آخرا وأصاب ابنه وشخصين آخرين بمدينة الزقازيق.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد ببلاغ لقسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بقيام شخص بقتل شخص طعنا وإصابة ابنه واثنين آخرين ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق تصادف مرورهم بمكان الواقعة.

انتقلت قوة من الشرطة وتمكنت من ملاحقة المتهم وضبطه وجار تحرير محضر بالواقعة ونقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي فيما لفظ مصاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى ليرتفع إجمالى القتلى إلى آثنين.

وتبين من التحريات الأولية أن الشخص المتهم يدعى " أ ث " يعاني من مرض عقلي ويتعاطى مخدرات ويقيم بجوار الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.