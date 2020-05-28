الأمين العام لـ"النواب": مستمرون في عملنا مع الالتزام بإجراءات التباعد

أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إنه بالرغم من زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الحياة لن تتوقف داخل البرلمان، وسيواصل عقد جلساته البرلمانية فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذها المجلس منذ جائحة فيروس كورونا.

وقال "فوزى"، ردا على تساؤلات المحررين البرلمانيين بشأن إجراءات الوقاية التى سيتخذها البرلمان خلال الفترة القادمة، ولاسيما فى ظل استمرار عقد الجلسات البرلمانية لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020-2021: "مزيد من الحذرمع استمرار العمل بنظام التناوب والتبادل بين العاملين بقطاعات الأمانة العامة للنواب.

وشدد "فوزى"على أنه سيتم التأكيد على كشف الحرارة وارتداء الكمامات مع كل من يدخل حرم المجلس، لافتا إلى أنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد اتخذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار العدوى من فيروس كورونا، فى ضوء الحرص الكامل نحو استمرار عمل المجلس والقيام بمهامه من أجل الوطن والمواطن.

وشملت التطهير والتعقيم ووضع ملصقات ورقية وإلكترونية بمجرد دخول أروقة المجلس بكافة الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، تخاطب جميع من يتردد ويتواجد ويسير بها، باللغة العربية والإنجيلزية.

كما تضم التوعية المستمرة فى ضرورة استخدام معقم اليدين والمعنون بـ"استخدام معقم اليدين..use sanitizer"، مع التأكيد على إلزامية ارتداء الكمامة، وهو الأمر الذي تعمل الأمانة العامة على تطبيقه منذ عودة الانعقاد فى نهاية شهر أبريل بتوزيع الكمامات على كل من يتردد على المجلس بشكل مجاني، ومن ثم إلزامية الارتداء مطبقة على الجميع، حيث عنونت الملصق الخاص بها بـ" الكمامة إلزامية...mask is mandatory".

وتضمنت أيضا إرشادات توعوية بشأن التباعد الإجتماعي وضرورة تطبيقه وعدم التراخي فيها مهما كانت التحديات، حرصا علي سلامة وصحة الجميع، حيث جاء الملصق المنتشر بجميع الطرقات والقاعات بهذه المعاني بحيث لا تقل عن مترين معنون بـ"اترك مسافة أمان...keep safe distance"، وبجانب ذلك العديد من العبارات التوعوية الموجهة بشكل ورقي وإلكتروني لجميع المترددين على أروقة المجلس حتى يكون الجميع على علم بها حرصا على سلامتهم وسلامة الجميع.

يشار إلى أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة راجع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات.