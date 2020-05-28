اتصالات النواب: 87 إصابة جديدة بكورونا في القليوبية

أعلن أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والنائب عن دائرة طوخ وقها في القليوبية، ظهور 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بناء على خريطة وزارة الصحة بالإصابات على مستوى المحافظة.

وأضاف النائب في بيان عبر صفحته على فيس بوك، أنّ خريطة الإصابات كالتالي 11 حالة جديدة بمركز ومدينة طوخ، و17 حالة جديدة بمركز ومدينة بنها، 6 حالات بمركز ومدينة كفر شكر، 7 حالات بمركز ومدينة شبين القناطر، 6 حالات بمركز ومدينة القناطر الخيرية، 12 حالة بمركز ومدينة قليوب، 9 حالات بمركز ومدينة الخصوص، حالتين بمركز ومدينة العبور، 8 حالات بمركز ومدينة الخانكة، و9 حالات بمركز مدينة شبرا الخيمة.

وأوضح النائب أنّ هذا ما تم حصره وتسجيله رسميا بعد ظهور نتائج إيجابية الحالات، مضيفا أنّ الهدف هو اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم الاختلاط والبعد تماما عن التجمعات.

أضاف عضو مجلس النواب أنّ بعض الحالات الإيجابية في العزل المنزلي الآن مستقرة، ويتناولون العلاج والمتابعة، وجرى اليوم تشكيل غرفة عمليات من مديرية الصحة بأرقام تليفونات مسؤولي القطاعات الصحية المختلفة لأي حالات طارئة.