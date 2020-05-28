توقعها "البحث العلمي" في 21 مايو وتحققت.. كورونا يصل ذروته بمصر

بإعلان وزارة الصحة والسكان اليوم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، تصدق قراءات وتحاليل الأرقام التى عرضها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته أثناء افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشائر الخير 3 بالإسكندرية، اليوم الخميس، حينما توقع وصول معدلات الإصابة بفيروس كورونا للذروة في 28 مايو.

ففي 21 مايو، قال الوزير "إدارة الأزمة تتوقع أنَّ يتمّ الوصول يومي 27 مايو و28 مايو لـ20 ألف إصابة بفيروس كورونا، على أن يكون العدد الأقصى للحالات بالبلاد هو 40 ألف حالة، حيث إن متوسط عدد الحالات في مصر 1.4، فيما تستهدف البلاد الوصول إلى واحد صحيح وأقل، وعندها تعتبر مرحلة الانحسار وأنّه لا توجد حالات جديدة".

وهو ما فسره الدكتور محمد الشناوي مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون العلاقات الخارجية، عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة لـ"الوطن"، بأن الدراسات والأرقام من حيث معدلات نسب الإصابة بمصر ساهمت أيضا في استنتاج توقعات معدلات المنحى التصاعدي لنسب الزيادة بالمرض أو النقص وهو ما تحقق اليوم بالوصول للذروة التى أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.