فرنسا تعلن المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف مواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم، الدخول في المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الإغلاق المفروض في البلاد لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الثاني من يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال فيليب في كلمة تليفزيونية، إن "النتائج على الجبهة الصحية جيدة" مطالبا المواطنين في الوقت نفسه بمواصلة أخذ الحيطة والحذر رغم بطء انتشار الوباء.

وأضاف المسؤول الفرنسي، أنه بناء على التطمينات التي تلقتها الحكومة حول وضع الفيروس فمن الممكن الإعلان عن خطط إجراءات المرحلة المقبلة اعتبارا من 2 يونيو المقبل بالإسراع في فتح الحدائق العامة والمدارس وإعادة تشغيل الاقتصاد وفتح باقي الشركات التي لا تزال مغلقة وبدء فتح المقاهي والمطاعم فضلا عن عودة القطاعات الرياضة والحياة الثقافية.

وأشار فيليب، إلى أن الفرنسيين يمكنهم الآن البدء بالإعداد لقضاء العطلات الصيفية الا ان السفر سيقتصر على الداخل الفرنسي في الوقت الحالي.

واكد رئيس الوزراء استمرار بعض القيود حتى المرحلة الثالثة من الإغلاق في الـ22 من يونيو المقبل والتي تتضمن استمرار العمل عن بعد وحظر التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص.

ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في البلاد في إبريل الماضي بنسبة 22.6%

وفي سياق آخر، كشفت وزارة العمل الفرنسية، اليوم، عن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في البلاد في إبريل الماضي بنسبة 22.6% مقارنة بالشهر السابق ليصل بذلك إجمالي العاطلين عن العمل في البلاد إلى ما يقرب من 4.6 مليون عاطل.

وذكرت الوزارة الفرنسية، في تقرير انه تم تسجيل 843 ألف شخص بدون وظائف بدوام كامل في كشوف البطالة في ابريل الماضي ما يرفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بسبب إجراءات الاغلاق لمواجهة كورونا المستجد إلى 1.06مليون شخص في ثلاثة أشهر.وأضافت ان عدد العاطلين المسجلين في فرنسا قبل الوباء نحو 3ر3 مليون عاطل عن العمل