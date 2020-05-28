نقطة طبية بكمين عيون موسى لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

قامت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية صحة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بجولة تفقدية بكمين منطقة عيون موسى، لمتابعة سير العمل وانتظامه بالنقطة الطبية بالكمين عيون موسي والاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبع حيال جميع المواطنين العائدين من اجازاتهم، والمترددين علي المحافظة.

وتابعت مدير إدارة الرعاية الأساسية، أعمال توقيع الكشف، والفحص الطبي، ومتابعة الكشوف والسجلات الخاصة بتسجيل المواطنين لمتابعتهم خلال فترة العزل المنزلي.

كمت قامت مدير إدارة الرعاية الأساسية، والفريق المرافق لها، بمتابعة سير العمل وحدات أبوصويرة الصحية، والوحدة الصحية برأس مسلة ووحدة السادات والمركز الطبي بمدينة رأس سدر رأس سدر

.

لمتابعة سير العمل وانتظامه، والتأكد من توافر الأدوية والأدوية الطارئة والمستلزمات الطبية، والوقائية لحماية أعضاء الفرق الطبية بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة ، والتأكيد علي أهمية الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي.