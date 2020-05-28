نيللي كريم عن آسر ياسين: موهوب بالفطرة

أعربت نيللي كريم عن سعادتها بنجاح مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مشيرة إلى أن المسلسل شهد تعاونها الفني الثاني مع آسر ياسين والذي وصفته بـ"الصديق".

واستكملت نيللي حديثها عن آسر في برنامج "أحلى النجوم" المذاع على قناة المحور، وقالت إنه يتقمص الشخصية لدرجة أنه يظهر طبيعي أكثر من اللازم، مشيرة إلى أنه موهوب بالفطرة وموهبته كبيرة للغاية، وهذا يظهر في كل أعماله التي يشارك بها.

جدير بالذكر أن مسلسل "بـ100 وش" من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، ويشارك في البطولة كل من إسلام إبراهيم وزينب غريب.