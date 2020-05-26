تلميذة بتتعلم.. نيللي كريم تكشف سر نجاحها في التمثيل

قالت الفنانة نيللي كريم إنها دخلت في مجال التمثيل منذ 20 عاما، مشيرة إلى أنها دائما تفضل أن تكون في مكان التلميذ المجتهد لتتعلم كل ما هو جديد في عالم الفن والتمثيل.

وأضافت نيللي، خلال لقائها في برنامج "أحلى النجوم" المذاع على قناة "المحور"، أنها دائما تحرص على تصحيح أخطائها خاصة في المشاهد المهمة، لأن التعليم لا ينتهي أبدا حتى لو أصبحت ممثلة كبيرة، مشيرة إلى أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية التي أثبتت نجاحات كبيرة وهذا يعود إلى المخرجين وحرصها على التعلم، مؤكدة أن المخرجة كاملة أبو زكري "وش السعد" عليا ودعمها سبب نجاحها.

وأوضحت أنها من الفنانات التي لا تفضل تكرار تصوير المشاهد وحريصة على تصوير المشهد من أول مرة ليكون مشهد صادق في المشاهدة للجمهور، مشيرة إلى أنها ليست بـ"100 وش" ولا تحب هذه الشخصية.

وكشفت الفنانة نيللي كريم عن تفاصيل وكواليس شخصيتها في مسلسل 100 وش، مؤكدة أنها سعيدة بمشاركتها في المسلسل خاصة أن فريق العمل خفيف الظل وموهوب.