السعودية تقر قواعد وإجراءات جديدة للسفر جوا

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة السعودية، اليوم، دليلًا إرشاديًا للمسافرين، مع قرب استئناف الرحلات الجوية الداخلية، يتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء"سبوتنيك" الروسية.

ومن بين هذه الإجراءات، شراء التذاكر عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، ولبس الكمامة أثناء الدخول إلى المطار.

وتتضمن الإجراءات إلزام الركاب بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة، وكذلك الالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز، والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لفيروس كورونا.

ويسمح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية.

يضاف إلى ذلك تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر.

وألزمت الهيئة جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي، وبتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية، إضافة إلى تطهير جميع المطارات بشكل مستمر (كل 3 ساعات)، وتطهير جميع الطائرات المستخدمة في مرحلة استئناف الرحلات الجوية بعد كل رحلة.

كما ستتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدّد، بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات المغادرة أو القادمة عن 3 ساعات، لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل مسافري كل رحلة.

ويتم إغلاق مكاتب بيع تذاكر الطيران في المطارات واقتصار شرائها عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والالتزام بحضور المسافرين إلى المطار قبل الرحلة بساعتين، واقتصار دخول المطار على المسافرين فقط؛ ويستثنى من ذلك المرافقون لكبار السن وذوي الإعاقة.

وسيتم وضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة وتسليم الأمتعة، والحفاظ على مسافة مترين بين المسافرين في مناطق التجمعات.

وأقرت الهيئة تطبيق التباعد بين المسافرين في أماكن الجلوس والانتظار، من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر، إضافة إلى الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزوّد الخدمة، وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة مترين.