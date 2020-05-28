"كورونا": محامون يطالبون النقابة بتخصيص "عزل"لأعضائها

طالب عدد من المحامين نقابتهم العامة بالتعاقد مع أحد المستشفيات، لعزل الأعضاء المصابين بفيروس كورونا، بعد تزايد أعداد المصابين والوفيات بين الأعضاء.

وقال عيسى أبوعيسى، عضو مجلس النقابة، إن «دعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد أصبح ضرورة حتمية»، مؤكداً أن عدم اجتماع المجلس فى الظرف الراهن رغم وفاة 11 زميلاً يعتبر تخاذلاً وهروباً من المسئولية والأمانة.

وأعلنت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا، المشكلة بقرار من النقيب العام للمحامين، عن متابعة «فاطمة الزهراء غنيم»، عضو المجلس، لبلاغات وشكاوى الأعضاء، وتلقيها 24 بلاغاً عبر الخط الساخن وهواتف أعضاء اللجنة وصفحات التواصل، وكان منها بلاغ بحالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس، و18 بلاغاً مشتبهاً فى إصابتهم، و5 بلاغات لحالات مصابة.

وقال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إنه «خاطب كلاً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة المصرية للدواء، للسماح للشركة الموردة لاختبارات كورونا، بتوريد هذه الاختبارات إلى النقابة على نفقتها، وعمل التحاليل عن طريق انتداب صيادلة أو أى من الفريق الطبى من أحد المستشفيات الحكومية، لإجراء تلك الاختبارات ورصد النتائج وعمل تقرير يومى وتسليمه لجهة عملهم، لاتخاذ اللازم». وقالت نقابة القاهرة فى خطاباتها، إنه «نظراً لما تتعرض له البلاد من اجتياح لفيروس كورونا، ورغبة منا فى تفعيل الدور المجتمعى النقابى فى تلك الأزمة، وتخفيفاً للأعباء الشديدة الملقاة على وزارة الصحة، تم التواصل مع إحدى الشركات المستوردة للاختبار السريع لكوفيد 19، لتوفير الاختبار لمن يرغب من الصيادلة وأسرهم، فأحاطونا علماً بشرط موافقة وزارة الصحة».