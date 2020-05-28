هنادي مهنا: شخصيتي في "خيانة عهد" تعبر عن كثيرين في الواقع

قالت الفنانة الشابة هنادي مهنا، إنها أحبت التنوع الذي طرأ على أدوارها خلال الماراثون الدرامي في رمضان الماضي، وذلك من خلال الشخصيتين اللتين قدمتهما ، وهما "شكر" في "الفتوة" و"سارة" في "خيانة عهد".

وعن شخصية "سارة"، قالت هنادي لـ"الوطن"، إن الشخصية قريبة من شخصيات كثيرة في الحقيقة، لأن الـ"بلوجر" على "إنستجرام" يقومون باستخدام الإنترنت طوال الوقت، وكان هذا طبيعيًا، مشيرة إلى وجود الكثير من المشاهد الصعبة، منها مشهد وفاة ابن "عهد"، خاصة أنها كانت تبكي في الحقيقة.

"خيانة عهد" من بطولة يسرا، وحلا شيحا، وجومانا مراد، وخالد سرحان، وبيومي فؤاد، ومن إخراج سامح عبد العزيز.