هنادي مهنا تنشر صورة زفافها مع أحمد خالد صالح في "الفتوة": كسر قلبي

نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، صورة تجمعها وخطيبها الفنان أحمد خالد صالح، وبالتحديد مشهد زفافهما بأحداث مسلسل الفتوة، والذي يجسد فيه "أحمد" دور الشيخ مبروك، وتكتشف "هنادي" أنه "نصاب".

وظهرت "هنادي" في الصورة وهي ترتدي فستان الزفاف، وبجوارها الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح"، وكتبت "لأ ميغركوش الطيبة اللي على وش أي حد ده مبروك طلع مش مبروك".

واستطردت "بس أنا بحب الصورة دي كنت مبسوطة قبل ما يكسر قلبي، مسير كل واحد يبان على حقيقته في يوم من الأيام والكذاب بيتئفش ولو بعد سنين".

مسلسل الفتوة، الذي يعرض حاليًا على قنوات الحياة، بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وكانت الفنانة هنادي مهنا، قد احتفلت مع بداية عام 2020، بخطوبتها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح.