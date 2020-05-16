الحلقة 23 من الفتوة.. كشف حقيقة أحمد خالد صالح يوم زفافه من هنادي مهنا

ما بين ظهور الحقائق والرومانسية دارت أحداث الحلقة 23 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، والذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل الفتوة

بدأت أحداث الحلقة بمشهد رومانسي جمع فتوة الجمالية حسن الجبالي، ياسر جلال، وزوجته ليل، مي عمر، في أول يوم بعد زواجهما، فيما اتفق عزمي، أحمد صلاح حسني، مع المعلم سيد اللبان، رياض الخولي، على النيل من "الجبالي".

وخلال أحداث الحلقة، ظهر ابن الشيخ هلال الحقيقي؛ ليصبح مبروك، أحمد خالد صالح، نصاب انتحل اسمه، وذلك في يوم زفافه من شكر، هنادي مهنا؛ لينقلب الزفاف إلى مآتم.

كما حاولت صديقة جميلة، نجلاء بدر، إقناعها بالرجوع إلى الرقص مرة أخرى، لكنها رفضت بعد زواجها من المعلم عزمي.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.