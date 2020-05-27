الإبراشي عن رجاء الجداوي: حالتها النفسية ليست جيدة

علق الإعلامى وائل الإبراشى، على الجدل الدائر حول مرض الفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأقامتها داخل مستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية، قائلا: "محدش بيجامل حد في العلاج، والفنانة تحصل على جرعة محددة بلا وساطة ولا محسوبية، والخدمة يأخذها الجميع.. مفيش في كورونا واسطة ولا جرعة زيادة ولا هتقوله زودها شوية.. مش كشرى".

وقال الإبراشي خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الذين تعافوا مواطنين بسطاء وشرفاء، وكورونا وحدت الإنسانية، وتساوى الجميع، والبعض يتصيد لهذه الفنانة لأنها فنانة محبوبة".

وأوضح أن خفافيش الظلام والكارهين للفن، هم من وراء تلك الأزمة، حيث يستهدفون مؤسسات الدولة والمنظومة الصحية والطبية، وعلاقتها بالمجتمع الآن، وليس رجاء الجداوى، مضيفًا أنها لم تدخل رعاية مركزة لتحصل على جهاز تنفس صناعي، بل حصلت على جرعة يأخذها أي مواطن مصاب.

وتابع: "تحدثت إليها منذ قليل، وحالتها الصحية جيدة جدًا، لكن حالتها النفسية ليست بخير، لأنها تحب لمة العائلة والأسرة"، مضيفًا :"نسبة التعافى وصلت لـ5205، وكل الذين تعافوا وجدوا معاملة جيدة، وحظوا باهتمام كبير جدًا".