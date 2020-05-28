هديل حسن بعد مخالطتها لـ"الجداوي": ماطلعش عندي كورونا

أجرت الفنانة هديل حسن تحليل كشف فيروس كورونا، بعد الإعلان عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي، والتي شاركتها في تصوير معظم المشاهد بمسلسل "لعبة النسيان"، الذى عرض بشهر رمضان الماضي.

وأكدت "هديل" خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات، أنها لم تصب بالمرض، ونتيجتها سلبية، حيث كتبت، "فرحة إن مطلعتش عندي كورونا تستاهل صورة لوحدها".

وجسدت "هديل" خلال أحداث المسلسل دور ابنة عائلة الشيال صديقة "رقية" دينا الشربيني .

ونُقلت الفنانة رجاء الجداوي إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج، عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".