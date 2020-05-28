مصدر مقرب يوضح حقيقة حجز رجاء الجداوي بالعناية المركزة

علمت "الوطن" من مصادر مقربة من الفنانة رجاء الجداوي، أنها لم تدخل إلى العناية المركزة، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد "المصدر" أنها تخضع للرعاية الطبية اللازمة داخل غرفة بأحد المستشفيات بالإسماعيلية، وتتحسسن تدريجيا مع الالتزام بالعلاج.

يأتي ذلك بعد أن تفاعل معها عدد كبير من الفنانين، والذين دعموها من خلال رسائل عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، متمنين لها الشفاء العاجل.

كانت الفنانة رجاء الجداوي نقلت إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج، عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".