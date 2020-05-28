الكويت تعلن تفاصيل حظر التجول الجزئي

أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، اليوم، إنهاء حظر التجول الشامل في البلاد، وتحويله إلى حظر جزئي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عزل مناطق جديدة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال الصالح، إن حظر التجول الجزئي سيكون من الساعة السادسة مساءًا حتى السادسة صباحًا، مضيفا أنه تم عزل مناطق جديدة بالإضافة إلى منطقتي المهبولة والحليب، اللتين تم عزلهما سابقا.

وكانت الكويت قد فرضت حظر تجول شامل منذ العاشر من مايو الجاري، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونوه وزير الداخلية الكويتي إلى أن السلطات "تواجه آفة تجار الإقامات بكل ما أوتيت من صلاحيات"، لافتًا إلى وجود تشريع جديد يمكن السلطات من القيام بدورها "بشكل كامل" لمواجهة هذه المشكلة.

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الصباح، إن الكويت "لا تستطيع الاستمرار في حالة الانغلاق التام"، داعيًا إلى "التعايش مع هذا الوباء ومخاطره".

أما وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، فقد أعلن أن هناك 5 مراحل "للانتقال للحياة الطبيعية"، موضحًا أن كل مرحلة يتم تقييمها بعد 3 أسابيع.

وشدد الصباح، على أن عملية التقييم "تعتمد على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية".

وفيما يتعلق بالصلاة في المساجد، قال وزير الصحة الكويتي إنه سيتم السماح بها، بعد تجهيزها من قبل وزارة الأوقاف.