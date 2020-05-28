محافظ الجيزة يطالب المواطنين بارتداء الكمامات لمنع تفشي كورونا

طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد على مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن، مشددًا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، وكافة المرافق بالمراكز والأحياء، وذلك بالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي و معدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وجدد المحافظ مطالبته للمواطنين بالالتزام بالمنازل قدر الإمكان، وتجنب النزول إلا للضرورة، ومنع التجمعات، والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، حفاظًا على حياتهم.