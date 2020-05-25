محافظ الجيزة يتابع رفع المخلفات والكنس والتجريد بـ5 أحياء

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الكنس والتجريد ورفع الأتربة من الشوارع الرئيسية والحيوية بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية والدقي والعجوزة.

ووجّه راشد، باستغلال إجازة عيد الفطر وساعات الحظر في توجيه حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة، وتكثيف أعمال التجريد والكنس ورفع الأتربة التي يصعب رفعها في الأيام العادية لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

كما وجّه محافظ الجيزة، بالاستمرار في حملات النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر، ومتابعة دورية لحملات التعقيم والتطهير الموسعة للمنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين، كإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل في النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة.

وشدد المحافظ على أجهزة الأحياء والمراكز، بتكثيف الأعمال ومتابعة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تهدف للحرص على سلامة وصحة المواطنين.

وتفقد راشد أعمال تطوير حديقة السلام بحي العمرانية، موجّها بمراعاة الشكل الحضاري واللمسة الجمالية أثناء تنفيذ الأعمال، استكمالا لمجهودات التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة في العديد من المناطق.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال التخطيط المروري بشارع سليمان أباظة، موجّها برفع أي سيارات غير ملتزمة بالأماكن المحددة للانتظار، حفاظا على الحالة المرورية بالشارع.

كما تابع محافظ الجيزة انتظام عمل المخابز خلال إجازة عيد الفطر، موكدا أنّ المخابز تعمل بكامل طاقتها بعد تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، لتعود كما كانت قبل شهر رمضان، لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين، مشيرًا إلى توافر أرصدة الدقيق وأسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين.

وطالب محافظ الجيزة، مديرية التموين بمتابعة دورية للأسواق خلال إجازة عيد الفطر، للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين، لتنفيذ حملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة استمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.