محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020 بنسبة نجاح 99.71%، حيث بلغ عدد المتقدمين 149152 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 147833 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 601 طالب وطالب بينهما 425 بنات و 176 بنين، حيث تصدرت إدارات أطفيح والشيخ زايد والصف والعمرانية والعياط والواحات وكرداسة أعلى نسب النجاح، وبلغت نسبه النجاح بهم 100%.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%. واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%.

ومن جانبه أكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو المقبل، مضيفا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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